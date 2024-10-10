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Жена Рузиля Минекаева появится на Первом канале

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Азиза Бекманова, супруга актёра Рузиля Минекаева, готовится к участию в знаменитом телепроекте "Ледниковый период", который скоро стартует на Первом канале. Об этом пишет Woman.ru.

Жена Рузиля Минекаева появится на Первом канале
Фото: Telegram by Telegram-канал Азизы Бекмановой, PDM

Для Азизы, которая после замужества и рождения сына на некоторое время оставила карьеру, участие в ледовом шоу станет первым крупным событием за последнее время.

Интерес к 26-летней актрисе возрос после выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", где её супруг Рузиль Минекаев исполнил главную роль. Поклонницы сразу же заинтересовались, кто же стал избранницей актёра.

В новом сезоне "Ледникового периода" знаменитости будут соревноваться за первое место с обычными людьми. Также подтверждено участие в проекте блогерши Вали Карнавал.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров отказывается возвращать 140 миллионов рублей за отменённый концерт.

 

 

Уточнения

Рузиль Рамилевич Минекаев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Нурлатский район, Республика Татарстан, Российская Федерация) — российский актёр театра и кино, известный в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023). 

«Леднико́вый пери́од» российское еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства «Первого канала», с перерывами транслирующееся с 2007 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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