Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастера фейков: эксперт усомнилась в наличии переговоров Минска и Киева по украинскому конфликту
Названа новая причина развода Сергея Шнурова с четвёртой женой: взяла в ежовые рукавицы
Плавание: 5 ошибок, которые допускают все новички, и как их избежать
Почему нельзя худеть только на гречке: мнение эксперта
Каждый шестой заказ корма для животных приходит с нарушениями
Психолог Старунская дала девять советов, как не дать победить себя осенней хандре
Секрет стройных ног: фитнес-гуру раскрывает простую технику
Шаман не возвращает деньги за концерте в Оренбурге: поступок аморальный и безнравственный
Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно

Шнуров отказывается возвращать 140 млн рублей за отменённый концерт: пытается надавить

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкант и лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров не хочет возвращать гонорар в размере 140 миллионов рублей, который он получил за отменённый концерт в Санкт-Петербурге.

Шнуров отказывается возвращать 140 млн рублей за отменённый концерт: пытается надавить
Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Как сообщил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, артист пытается переложить ответственность на промоутера. В пресс-центре НСН мужчина объяснил, что продал концерт группы и выплатил гонорар Шнурову, но мероприятие не состоялось. Зрители получили деньги за билеты обратно, а вот музыкант возвращать полученные средства не намерен.

"Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, и поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых", — заявил Финкельштейн, добавив, что конфликт длится уже полтора года.

Также Сергей Шнуров рассказывал, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге, возможно, из-за того, что он высмеивал проводимые в городе реформы.

Ранее была названа новая причина развода Сергея Шнурова с женой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Домашние животные
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме Аудио 
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Еда и рецепты
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Тренировки для пожилых людей: что важно учитывать
Певица Алсу раскрыла, что помогло ей пережить тяжёлый развод
Топ-6 способов, как избавиться от морщин вокруг глаз
Только самая верная любовь: 7 пород собак, которых стоит завести ради абсолютной преданности
Павел Прилучный высказался об алиментах на детей: говорят, мне жалко
Хозяева не приедут: эксперт назвал истинную причину отмены Зеленским саммита по Украине
Готовим салат со свёклой, тыквой и брынзой к столу
Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц
DGP: в северных регионах Польши стремительно распространяется африканская чума свиней
Алжир отказался от импорта пшеницы из Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.