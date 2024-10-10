Шнуров отказывается возвращать 140 млн рублей за отменённый концерт: пытается надавить

Музыкант и лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров не хочет возвращать гонорар в размере 140 миллионов рублей, который он получил за отменённый концерт в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Как сообщил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, артист пытается переложить ответственность на промоутера. В пресс-центре НСН мужчина объяснил, что продал концерт группы и выплатил гонорар Шнурову, но мероприятие не состоялось. Зрители получили деньги за билеты обратно, а вот музыкант возвращать полученные средства не намерен.

"Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, и поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых", — заявил Финкельштейн, добавив, что конфликт длится уже полтора года.

Также Сергей Шнуров рассказывал, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге, возможно, из-за того, что он высмеивал проводимые в городе реформы.

Ранее была названа новая причина развода Сергея Шнурова с женой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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