Названа новая причина развода Сергея Шнурова с четвёртой женой: взяла в ежовые рукавицы

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Музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал подкаблучником в четвёртом браке с дочерью крупного уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Такое мнение выразил шоумен Стас Барецкий в разговоре с "КП".

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

В 2020 году супруга артиста стала владелицей ООО "Ленинград-продакшн", занимающейся концертной деятельностью коллектива и, по мнению Барецкого, взяла всё в "ежовые рукавицы".

"Конечно, она заправляла хозяйством. А какой смысл тогда в браке? Мужики не такие собранные. Как любая умная женщина, она вела его дела. Подкаблучником ли он был? В принципе, да. А что такого?", — говорит Барецкий.

При этом он уверен, что рок-музыкант ещё удивит публику после расставания с женой. Скорее всего он переосмыслит свой творческий путь.

Ольга Шнурова подала иск с мужу 16 сентября. 3 октября между ними прошла беседа, а уже 21 октября суд рассмотрит дело о разводе. У супругов есть двое общих детей.

Ранее стало известно, что певец Шаман пока не вернул средства в бюджет Оренбурга.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



Станисла́в Вале́рьевич (Стас) Баре́цкий (род. 8 марта 1972, Ломоносов, Ленинградская область) — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.





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