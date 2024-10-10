Шаман не возвращает деньги за концерте в Оренбурге: поступок аморальный и безнравственный

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, до сих пор не перечислил в бюджет Оренбурга гонорар в размере 16 миллионов рублей. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с URA.RU напомнила, что певец обещал вернуть часть этих средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Она сообщила, что пока не располагает информацией о поступлении денег, поэтому намерена направить запрос главе города с этим вопросом. По последней информации, которой располагает депутат, Шаман согласился вернуть часть средств после личной беседы с губернатором.

Нина Останина изначально выступала против выделения такой суммы на выступление артиста, называя этот поступок "аморальным и безнравственным". Депутат Госдумы пояснила, что эти средства были взяты у народа, пострадавшего от паводка.

Она рассказала, что после оглашения ситуации произошла правильная цепная реакция, и концерт, финансируемый из государственного бюджета, был отменён в Ставрополье по желанию самих жителей. Однако Останина не считает нужным отказываться от праздников в период проведения специальной военной операции на Украине, но выступает за разумное распределение бюджетных средств.

Ранее стало известно имя победительницы в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная".

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.



Ни́на Алекса́ндровна Оста́нина (род. 26 декабря 1955, Колпаково, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский политический деятель.



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