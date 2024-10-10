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"Миссис Вселенной" впервые стала представительница из Белоруссии

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Дорошко, представительница Белоруссии, стала победительницей международного конкурса "Миссис Вселенная", который прошёл в южнокорейском городе Инчхон. Об этом сообщает издание EADaily.

"Миссис Вселенной" впервые стала представительница из Белоруссии
Фото: instagram.com by аккаунт победительницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024", PDM

В финале соревнований приняли участие женщины из разных уголков мира: Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, США и стран постсоветского пространства. Второе место заняла Никита Кушва из Северной Азии, а третье — Наталья Чистякова из России.

Перед началом конкурса Наталья Дорошко поделилась в социальных сетях, что её цель — прославить Белоруссию и разрушить стереотипы. После победы она отметила, что получила колоссальный опыт и поверила в свои силы и идеи.

Международный конкурс "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. Участницами могут стать замужние, разведённые или овдовевшие женщины. Особенность этого мероприятия не только в том, что здесь можно увидеть красивых женщин, но и в том, что оно способствует продвижению социальных проектов.

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Уточнения

Миссис Вселенная (англ. Mrs. Universe) — международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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