"Миссис Вселенной" впервые стала представительница из Белоруссии

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Наталья Дорошко, представительница Белоруссии, стала победительницей международного конкурса "Миссис Вселенная", который прошёл в южнокорейском городе Инчхон. Об этом сообщает издание EADaily.

Фото: instagram.com by аккаунт победительницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024", PDM

В финале соревнований приняли участие женщины из разных уголков мира: Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, США и стран постсоветского пространства. Второе место заняла Никита Кушва из Северной Азии, а третье — Наталья Чистякова из России.

Перед началом конкурса Наталья Дорошко поделилась в социальных сетях, что её цель — прославить Белоруссию и разрушить стереотипы. После победы она отметила, что получила колоссальный опыт и поверила в свои силы и идеи.

Международный конкурс "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. Участницами могут стать замужние, разведённые или овдовевшие женщины. Особенность этого мероприятия не только в том, что здесь можно увидеть красивых женщин, но и в том, что оно способствует продвижению социальных проектов.

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Уточнения

Миссис Вселенная (англ. Mrs. Universe) — международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам.



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