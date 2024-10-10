Певица Алсу раскрыла, что помогло ей пережить тяжёлый развод

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу в личном блоге поделилась, как ей помогли преодолеть тяжёлые последствия развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

После 18 лет брака артистка отмечает, что любовь и поддержка её поклонников стали важным фактором, который ускорил процесс заживления душевных ран. Она также подчеркивает, что музыка придаёт ей сил и вдохновения. В заключение она выразила благодарность поклонникам за их присутствие в её жизни.

Напомним, что 27 августа певица официально расторгла брак с бизнесменом Яном Абрамовым в суде. После судебного заседания адвокат миллиардера Александр Добровинский сообщил прессе, что в ходе разбирательства было установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов была невозможна.

Позднее исполнительница обвинила бывшего мужа в нарциссизме, утверждая, что он не даёт ей спокойно жить, а предпочитает порочить её имя в интернете.

Ранее Павел Прилучный также высказался об алиментах на детей.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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