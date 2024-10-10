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Павел Прилучный объяснил, почему судится за сына и собирается ли забирать дочь у Муцениеце

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный сообщил, что судится с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце, из-за места жительства их сына Тимофея. По словам артиста, мальчик хочет жить с отцом.

Павел Прилучный объяснил, почему судится за сына и собирается ли забирать дочь у Муцениеце
Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В интервью с "7Дней" Прилучный рассказал, что их сын и раньше проводил много времени с ним, так как у них много общих "мужских интересов". Более года назад Тимофей открыто заявил о желании жить со знаменитым отцом.

По словам актёра, в тот момент его бывшая супруга согласилась с решением мальчика, но отказалась юридически оформлять переезд сына к отцу. Однако позже она подала в суд из-за алиментов, изменила своё мнение о месте жительства сына и не стала ничего объяснять ему.

Прилучный отметил, что его бывшая возлюбленная стала препятствовать фактическому и юридическому нахождению Тимофея с отцом, и уладить этот вопрос мирным путём у них не получилось. В итоге актёр заявил, что был бы готов забрать к себе и дочь Мию, но девочка хочет жить с матерью, и он уважает её мнение.

Ранее сообщалось, что со счетов Елены Блиновской сняли арест.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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