Павел Прилучный объяснил, почему судится за сына и собирается ли забирать дочь у Муцениеце

Актёр Павел Прилучный сообщил, что судится с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце, из-за места жительства их сына Тимофея. По словам артиста, мальчик хочет жить с отцом.
В интервью с "7Дней" Прилучный рассказал, что их сын и раньше проводил много времени с ним, так как у них много общих "мужских интересов". Более года назад Тимофей открыто заявил о желании жить со знаменитым отцом.
По словам актёра, в тот момент его бывшая супруга согласилась с решением мальчика, но отказалась юридически оформлять переезд сына к отцу. Однако позже она подала в суд из-за алиментов, изменила своё мнение о месте жительства сына и не стала ничего объяснять ему.
Прилучный отметил, что его бывшая возлюбленная стала препятствовать фактическому и юридическому нахождению Тимофея с отцом, и уладить этот вопрос мирным путём у них не получилось. В итоге актёр заявил, что был бы готов забрать к себе и дочь Мию, но девочка хочет жить с матерью, и он уважает её мнение.
Ранее сообщалось, что со счетов Елены Блиновской сняли арест.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.