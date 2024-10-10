Со счетов Елены Блиновской снят арест ради погашения многомиллиардного долга

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

По решению суда с некоторых счетов Елены Блиновской, известной как "королева марафонов", был снят арест. Это означает, что блогерша сможет частично погасить многомиллиардный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, блогерша может направить 97 миллионов рублей, которые находятся на её счетах, на погашение долга. В настоящее время задолженность составляет 1 миллиард 155 миллионов 117 тысяч 780 рублей.

Елена Блиновская находится в СИЗО с 22 января 2024 года после того, как нарушила условия домашнего ареста. Прокуратура обвиняет её в неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей, а также в отмывании денежных средств.

Недавно появилась информация о том, что Елена Блиновская заболела в СИЗО и вынуждена лечиться подручными средствами.

Ранее стало известно о невостребованности Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) за границей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





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