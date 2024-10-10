Стало известно о проблемах с концертами у Андрея Макаревича* за границей: ни одного предложения

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Андрей Макаревич*, известный певец и лидер группы "Машина времени" (признан в РФ иноагентом), зарабатывает преимущественно на концертах. Однако в последнее время его всё реже приглашают на мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, CC BY 3.0

Как сообщает "Комсомольская правда", сейчас артист выступает преимущественно в небольших залах и клубах. Его недавний концерт в Израиле был отменён. В скором времени Макаревич планирует отправиться в тур по Германии, но, по информации прессы, билеты на его концерты продаются слабо.

Макаревич, покинувший Россию, не отказывается от корпоративов на родине, но за прошедший год к нему не обратился ни один заказчик. При этом он получает пенсию в размере 60 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народного артиста России.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что гонорар Макаревича за выступления на корпоративах составляет более 10 миллионов рублей. Однако в его райдере отмечалось, что он не готов выступать в России.

Ранее русская девушка Джонни Деппа высказалась о его возможном приезде в Россию.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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