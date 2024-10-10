Русская девушка Джонни Деппа рассказала, готов ли голливудский актёр посетить Россию

Русская девушка известного голливудского актёра Джонни Деппа, Юлия Власова, рассказала, что вопрос о возможном визите артиста в Россию лучше задать ему лично.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Власовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с Super Юлия, которая уже несколько недель находится в Москве без своего избранника, призналась, что Джонни Депп пока не имел возможности познакомиться с её родителями.

"К сожалению, Джонни пока не успел встретиться с моими родителями лично. Что касается поездки в Россию, я думаю, ему было бы интересно. Однако лучше узнать о его планах непосредственно у Джонни", — отметила Юлия Власова.

О романе Джонни Деппа с россиянкой стало известно летом этого года. В настоящее время Юлия Власова проживает в Праге, где владеет салоном красоты.

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Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





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