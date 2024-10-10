Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл истинную причину смерти Елизаветы II: королевская семья в ярости

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Королевская семья пришла в ярость из-за откровений бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который раскрыл истинную причину смерти королевы Елизаветы II. Выяснилось, что она скончалась не от старости, а от тяжёлой формы рака костей.

Фото: commons.wikimedia.org by Scottish Parliament, CC BY 3.0

Как сообщил In Touch Weekly инсайдер, своим рассказом о болезни королевы Борис Джонсон нарушил протокол. Члены королевской семьи возмущены тем, что тщательно скрываемая информация стала достоянием общественности (согласно свидетельству о смерти, Елизавета II ушла из жизни в результате естественных причин).

"Это очень расстроило всех в семье. Возможно, они не будут критиковать его публично, но за закрытыми дверями они в ярости", — заключил источник.

В интернете появился отрывок из новой книги Бориса Джонсона, в котором он описывает состояние королевы незадолго до её смерти, основываясь на личных наблюдениях. По словам бывшего премьер-министра, в течение года врачи боролись за жизнь Елизаветы, а её руки и запястья были покрыты синяками от капельниц и инъекций.

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Уточнения

Елизаве́та II (англ. Elizabeth II), полное имя — Эли́забет Алекса́ндра Мэ́ри Ви́ндзор (англ. Elizabeth Alexandra Mary Windsor; 21 апреля 1926, Мейфэр, Большой Лондон, Англия — 8 сентября 2022, замок Балморал, Абердиншир, Шотландия) — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии.



Алекса́ндер Бо́рис де Пфе́ффель Джо́нсон (англ. Alexander Boris de Pfeffel Johnson), более известный как Бо́рис Джо́нсон (род. 19 июня 1964[…], Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — британский политический и государственный деятель.





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