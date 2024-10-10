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Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста: датчик сработал дважды

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста. Как сообщает Telegram-канал Mash, у неё и её бывшего супруга Артёма Чекалина сработали электронные браслеты.

Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста: датчик сработал дважды
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Как отмечается, датчик начинает реагировать, если браслет, который надет на Лерчек, пытаются снять. В связи с этим в дом блогерши на Истре приезжали представители спецслужб и провели проверку. Оказалось, что Валерия находилась дома и браслет был при ней. Однако на всякий случай его решили заменить на более исправный.

Аналогичная ситуация произошла и с устройством Артёма Чекалина, который отбывает наказание в другом месте. Опергруппа выезжала и по его адресу, но блогер также находился дома.

Предполагается, что проблемы с браслетами могут возникнуть в двух случаях: если они находятся слишком далеко от дома или есть неполадки в радиосвязи.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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