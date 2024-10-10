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Мария Погребняк раскрыла, как восстанавливается после родов: это не очень вкусно

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в своём личном блоге поделилась фото, на котором она запечатлена спустя месяц после четвёртых родов. Она рассказала о том, как восстанавливается после рождения ребёнка.

Мария Погребняк раскрыла, как восстанавливается после родов: это не очень вкусно
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

По словам Марии, первую неделю она спала в корсете, хотя это было неудобно и хотелось его снять. Кроме того, она постоянно борется с желанием съесть что-нибудь сладкое или мучное.

"У меня нет времени готовить для себя вкусные и полезные блюда, поэтому мой рацион состоит из простых продуктов: каши, яиц, куриной грудки, рыбы и овощей. Ну и без соусов не очень вкусно", — призналась модель.

В заключение она сообщила, что в ближайшее время собирается вернуться в спортзал. К тому же ей удалось найти аппарат для подтяжки живота без хирургического вмешательства.

Ранее Павел Дуров был замечен с возлюбленной в Париже в довольно необычных обстоятельствах.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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