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Павла Дурова заметили в парижском кафе вместе с возлюбленной: на что обратили внимание поклонники

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В одном из парижских кафе был замечен основатель Telegram и бизнесмен Павел Дуров со своей возлюбленной Юлией Вавиловой. Фото пары было опубликовано в Telegram-канале "Антиглянец".

Павла Дурова заметили в парижском кафе вместе с возлюбленной: на что обратили внимание поклонники
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

На снимке также присутствует кто-то третий, чьего лица не видно — только ноги. Пара находится в обычном кафе, на столах стоит бумажная посуда с едой, бутылочка воды, а верхняя одежда аккуратно сложена на стуле.

Поклонники миллиардера отметили, что он не ведёт себя как богатый человек. Многие подчеркнули, что Дурову, по всей видимости, не чуждо ничто человеческое.

Особенно трогательным стало то, как бизнесмен смотрит на свою спутницу, которая недавно сообщила о потере ребёнка. Многие предполагают, что он по-настоящему влюблён.

Ранее бывший пресс-секретарь Павла Дурова сообщил неожиданные подробности об Ирине Болгар.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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