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Бывший пресс-секретарь Павла Дурова указал на патологическую страсть Ирины Болгар к роскоши

1:30
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своем личном Telegram-канале бывший пресс-секретарь бизнесмена Павла Дурова, Георгий Лобушкин, сообщил, что запросил у команды мессенджера Telegram полный комментарий для New York Times. Он отметил, что узнал много нового.

Бывший пресс-секретарь Павла Дурова указал на патологическую страсть Ирины Болгар к роскоши
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Болгар в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В частности, Лобушкин упомянул, что в 2019 году Дуров по обоюдному согласию выплатил Ирине Болгар 7 миллионов долларов (на текущий момент это 679 миллионов рублей). Он даже пошёл ей навстречу и обозначил указанные ей назначения платежей — "подарок" и "поддержка детей". Также он оставил ей возможность пользоваться своим банковским счётом. Однако, как выяснилось, за несколько лет женщина потратила более 18 миллионов долларов на люксовые бренды и ювелирные украшения.

"Ирина любит делать акцент на том, что она заботливая мать троих детей, но плохо скрывает свою патологическую страсть к роскоши", — пишет Лобушкин.

Бывший пресс-секретарь Дурова указывает на то, что материнские чувства проснулись ровно в тот момент, когда миллиардер заблокировал доступ к деньгам. Как уверяет Лобушкин, добиться чего-либо в судах у неё вряд ли получится, поэтому она пытается использовать в свою сторону PR-шантаж в различных соцсетях.

Ранее Ирина Болгар сделала необычное поздравление в честь 40-летия Павла Дурова.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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