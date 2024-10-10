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Анастасия Стоцкая показала подросших сына и дочь: сын маму перерос

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Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая поделилась фотографией со своими очаровательными детьми.

Анастасия Стоцкая показала подросших сына и дочь: сын маму перерос
Фото: https://www.instagram.com/100tskaya by Инстаграм Анастасии Стоцкой is licensed under public doman

Анастасия Стоцкая опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном и дочкой. Звезда сопроводила семейных снимок смайликами в виде сердечка и осенних листьев.

Подписчики были поражены тому, как вытянулись в росте наследники певицы. Они осыпали мать и детей комплиментами.

"Ого, как сын уже вырос";

"Какой красивый парень растёт";

"Ребятки большие уже, сын маму перерос";

"Красивая семья";

"Какие стильные", — писали фолловеры под постом знаменитости.

У певицы двое детей — сын Александр (2011 года рождения) и дочь — Вера (2017 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Алекса́ндровна Сто́цкая (укр. Анастасія Олександрівна Стоцька; род. 7 октября 1982, Киев, Киевская область, УССР, СССР) — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» за роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» (2022).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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