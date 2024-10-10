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Мари Краймбрери назвала самые крепкие пары в российском шоу-бизнесе

0:48
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери перечислила имена российских знаменитостей, которым удалось создать крепкую семью.

Мари Краймбрери назвала самые крепкие пары в российском шоу-бизнесе
Фото: https://vk.com/realvolya by ВК-аккаунт Павла Воли is licensed under public doman

Мари Краймбрери на "Музыкастинге" ответила на вопрос о самых крепких звёздных союзах в отечественном шоу-бизнесе.

Среди образцовых пар певица назвала Павла Волю и Ляйсан Утяшеву, Иосифа Пригожина и певицу Валерию, певицу Ханну (Анну Иванову) и директора Black Star Пашу.

Звезда отметила, что существуют ещё пары среди селебрити, которых можно поставить в пример.

Ранее певица Валерия, побывавшая на торжестве в честь 20-летия со дня свадьбы Александра Реввы и его жены Анжелики, заявила, что неверно говорить о том, что в шоу-бизнесе нет крепкий пар.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза), также известен по прозвищу Снежо́к, — российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, поэт, киноактёр, певец, ведущий Comedy Club.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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