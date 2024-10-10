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Певец Шаман не перечислил средства жертвам паводка в Оренбурге, хотя обещал это сделать

Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, не отправил полученные за концерт в Оренбурге деньги на помощь жертвам паводка.

Певец Шаман не перечислил средства жертвам паводка в Оренбурге, хотя обещал это сделать
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман после скандала, связанные с внушительной суммой его гонорара за выступление в Оренбурге, дал обещание пожертвовать средства в пользу пострадавших от паводка.

"Средств от певца SHAMANa в бюджет администрации города не поступали", — цитирует представителей администрации Оренбурга региональное издание Orenday.

Жители региона, который пострадал от паводка, возмущены тем, что из бюджета были потрачены деньги на концерт в условиях, когда жители области лишились своего имущества.

Дронов после общественного резонанса решил отправить часть заработанных средств на помощь пострадавшим и заявил об этом публично.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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