Певец Шаман не перечислил средства жертвам паводка в Оренбурге, хотя обещал это сделать

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, не отправил полученные за концерт в Оренбурге деньги на помощь жертвам паводка.
Певец Шаман после скандала, связанные с внушительной суммой его гонорара за выступление в Оренбурге, дал обещание пожертвовать средства в пользу пострадавших от паводка.
"Средств от певца SHAMANa в бюджет администрации города не поступали", — цитирует представителей администрации Оренбурга региональное издание Orenday.
Жители региона, который пострадал от паводка, возмущены тем, что из бюджета были потрачены деньги на концерт в условиях, когда жители области лишились своего имущества.
Дронов после общественного резонанса решил отправить часть заработанных средств на помощь пострадавшим и заявил об этом публично.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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