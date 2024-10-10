Виктория Боня ответила на нападки по поводу учёбы дочери за границей

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему решила отправить свою дочь учиться в Англию.
Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* нападки хейтеров, которые упрекают модель в непатриотизме. Претензия заключалась в том, что состоятельные люди в РФ предпочитают иметь недвижимость за рубежом и отправляют своих детей на учёбу за границу.
Знаменитость уверена, что нападки в её адрес не обоснованы, так как её наследница изначально родилась в Монако.
"Если у кого-то наболело, то моя дочь хоть и считает себя русской, кстати, но не имеет российского гражданства и никогда не жила в России. Поэтому вы уже простите, что она учится там", — заявила звезда.
Ранее Боня рассказала, как позаботилась о будущем своей наследницы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.
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