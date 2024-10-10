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Виктория Боня ответила на нападки по поводу учёбы дочери за границей

0:59
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему решила отправить свою дочь учиться в Англию.

Виктория Боня ответила на нападки по поводу учёбы дочери за границей
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* нападки хейтеров, которые упрекают модель в непатриотизме. Претензия заключалась в том, что состоятельные люди в РФ предпочитают иметь недвижимость за рубежом и отправляют своих детей на учёбу за границу.

Знаменитость уверена, что нападки в её адрес не обоснованы, так как её наследница изначально родилась в Монако.

"Если у кого-то наболело, то моя дочь хоть и считает себя русской, кстати, но не имеет российского гражданства и никогда не жила в России. Поэтому вы уже простите, что она учится там", — заявила звезда.

Ранее Боня рассказала, как позаботилась о будущем своей наследницы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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