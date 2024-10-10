Ирина Болгар поздравила Павла Дурова с 40-летием, опубликовав видео французской тюрьмы: намёк понят

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Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей бизнесмена Павла Дурова, в своём личном блоге поздравила миллиардера с днём рождения. Судя по всему, в своём поздравлении она пожелала ему оказаться в тюрьме.

Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

В честь 40-летия основателя Telegram женщина опубликовала видеоролик с видами французского замка Иф, где до 1830-х годов содержались особо опасные преступники.

"Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной", — написала Болгар в своём поздравлении.

Кроме того, в своих новых откровениях женщина назвала своего бывшего возлюбленного "абьюзером", что стало абсолютно новой информацией о бизнесмене в публичном поле.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва захотела вывезти антиквариат из особняка в деревне Грязь.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





За́мок Иф (фр. Château d'If) — фортификационное сооружение на острове Иф Фриульского архипелага в Средиземном море, в 4 км от города Марселя.



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