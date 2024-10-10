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Дженнифер Лопес заявила, что отношения с Аффлеком были ей уроком

0:49
Шоу-бизнес

Актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала, какой урок она извлекла после отношений с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес заявила, что отношения с Аффлеком были ей уроком
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Дженнифер Лопес призналась, что разочарование в отношения с Беном Аффлеком "чуть не вырубили" её навсегда.

При этом знаменитость считает, что это испытание было для неё необходимо, чтобы прийти к мысли о том, что не стоит искать счастья в других людях, а уметь себя саму наполнять счастьем.

Она возблагодарила Бога за понятный урок.

"Мне следовало усвоить это раньше. Тебе пришлось очень сильно ударить меня по голове гребаной кувалдой. Не нужно делать этого снова", — поделилась содержанием своих бесед с Господом звезда.

Ранее Дженнифер Лопес призналась, что разрыв с Аффлеком стал для неё катастрофой.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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