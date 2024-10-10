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Алла Пугачёва попыталась вывезти антиквариат из замка в Грязи

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва попыталась вывезти за границу антиквариат, который остался в её доме в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Алла Пугачёва попыталась вывезти антиквариат из замка в Грязи
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

По информации издания, имущество певицы, оцениваемое примерно в 20 миллионов долларов (около 1,9 миллиарда рублей), должно было вылететь из аэропорта Шереметьево. Однако таможня не пропустила груз. Антиквариат был оформлен на супруга Пугачёвой, юмориста Максима Галкина*, который признан в РФ иноагентом, но не был правильно задокументирован.

Певица решила вывезти антиквариат ещё во время своих прошлых визитов в Россию — тогда же была составлена опись имущества.

В коллекции Пугачёвой есть редкая работа художника Яна ван Гойена "Вид на город у реки с ветряной мельницей", который за свою жизнь написал 1,2 тысячи картин.

Ранее стало известно, кто заменит Анну Хилькевич в "УТРО.ТНТ".

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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