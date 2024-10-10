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Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Беном Аффлеком: я не хочу умирать

0:46
Шоу-бизнес

Актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о своих горестных чувствах после расставания с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Беном Аффлеком: я не хочу умирать
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Знаменитость призналась, что разрыв с Аффлеком стал для неё "полномасштабной катастрофой".

"У меня было чувство одиночества, неизвестности, страха, грусти, отчаяния. Но ты сидишь в этих чувствах и думаешь: "Это меня не убьёт", — заявила звезда.

Дженнифер Лопес решила больше не искать счастья в других, а быть счастливой, независимо от людей, которые её окружают.

Актриса приняла решение расти и совершенствоваться. Она считает, что перед ней стоит только выбор между ростом и смертью.

"Я не хочу умирать", — объяснила певица.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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