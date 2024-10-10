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Певец Александр Шоуа впервые подтвердил роман с Викторией Талышинской

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Непара" Александр Шоуа подтвердил, что у него был роман с коллегой по коллективу, певицей Викторией Талышинской. В интервью с Лаурой Джугелией для YouTube-канала FAMETIME TV он рассказал, что их отношения начались в самом начале совместной работы.

Певец Александр Шоуа впервые подтвердил роман с Викторией Талышинской
Фото: commons.wikimedia.org by Markus dfm, CC BY-SA 4.0

До этого артист отказывался говорить о своих чувствах к Талышинской, с которой он перестал общаться после многочисленных конфликтов. Долгое время он отрицал наличие романа, хотя сама певица не скрывала свою связь с ним.

"Был ли у нас роман? Ну, это было давно… Да, это было в самом начале", — рассказал Шоуа.

Он подчеркнул, что их разногласия внутри коллектива возникли не из-за личной жизни. По его словам, отношения начали портиться в 2005 году, но продолжались ещё 15 лет.

Артист отметил, что ему было сложно не влюбиться в Талышинскую, ведь она обладала красивой фигурой, привлекательной внешностью, умела петь и быть актрисой.

Ранее Григорий Лепс высказался о разводе спустя три года.

 

Уточнения

Александр Вячеславович Шоуа (род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (2002—2012, 2013—2018, 2019), с 2020 года — руководитель группы. 

Викто́рия Вале́рьевна Талыши́нская (урождённая Бельская; род. 8 апреля 1977 года, Москва, РСФСР) — российская певица, бывшая участница музыкального дуэта «Непара», участница дуэта «2 ОКеана».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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