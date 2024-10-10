Анна Седокова намерена судиться с интернет-мошенницей: не на ту напали

Певица Анна Седокова решила вывести на чистую воду аферистку, которая зарабатывает, прикрываясь её именем.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова возмущена тем, что некая женщина в Интернете представляется предпринимателем и заявляет, что певица пользуется её услугами и богатеет.

Экс-участница группы "ВИА Гра" сообщила, что готовит иски в суд о клевете.

"Вы понимаете, как разводят людей? Я видела эти новости, такое проворачивали с другими, но дамочка, вы не на ту напали", — заявила звезда в соцсетях.

Седокова призвала подписчиков не верить интернет-мошенникам, проверять информацию и беречь свои деньги.

Певица также намерена судиться с пабликами, в которых была размещена недостоверная информация.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность на Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу «Подъём». В России стала известна как участница украинской женской поп-группы «ВИА Гра».



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