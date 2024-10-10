Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В доме-корабле в Москве пожар унес жизни людей
Певец Александр Шоуа впервые подтвердил роман с Викторией Талышинской
В Кузбассе под обвалами породы остаются люди
Кроссворды помогают сохранять умственные способности
Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест
Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию
125 домов разрушил ураган во Флориде
Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период
Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными

Анна Седокова намерена судиться с интернет-мошенницей: не на ту напали

Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова решила вывести на чистую воду аферистку, которая зарабатывает, прикрываясь её именем.

Анна Седокова намерена судиться с интернет-мошенницей: не на ту напали
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова возмущена тем, что некая женщина в Интернете представляется предпринимателем и заявляет, что певица пользуется её услугами и богатеет.

Экс-участница группы "ВИА Гра" сообщила, что готовит иски в суд о клевете.

"Вы понимаете, как разводят людей? Я видела эти новости, такое проворачивали с другими, но дамочка, вы не на ту напали", — заявила звезда в соцсетях.

Седокова призвала подписчиков не верить интернет-мошенникам, проверять информацию и беречь свои деньги.

Певица также намерена судиться с пабликами, в которых была размещена недостоверная информация.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность на Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу «Подъём». В России стала известна как участница украинской женской поп-группы «ВИА Гра».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России
Еда и рецепты
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России Аудио 
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Домашние животные
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
В РФ горят нефтебазы и НПЗ от ударов БПЛА ВСУ. Как оценить ущерб? Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест
Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию
125 домов разрушил ураган во Флориде
Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период
Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными
Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут
Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья
12-летняя дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте
Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес
Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.