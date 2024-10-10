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Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Григорий Лепс в разговоре с Борисом Корчевниковым для программы "Судьба человека" вернулся к причинам развода с танцовщицей Анной Шаплыковой и отметил, что "совершил в жизни немало ошибок".

Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Он также не стал скрывать, что испытывает чувство стыда за совершённое. По его словам, он постарался сохранить тёплые отношения с экс-супругой, так как за многие вещи ей благодарен.

"Я похоронил наши отношения своим поведением. Меня, наверное, могут простить за моё предательство. Но тут я сам себя просто не прощу. Я этот крест так и понесу", — высказался Григорий.

В настоящее время Григорий Лепс состоит в отношениях с 18-летней девушкой по имени Аврора Киба. Возлюбленная артиста улетела учиться в Лондон. Не так давно музыкант спровоцировал слухи об их возможной женитьбе, назвав избранницу "женой" во время разговора с поклонником.

Ранее стало известно, что дочери телеведущей Ксении Бородиной дебютировали на Неделе моды в Москве.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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