Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными

Дочери телеведущей Ксении Бородиной, Маруся и Теона, стали участницами показа в рамках Недели моды в Москве, пройдя по подиуму.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В своем личном блоге блогерша поделилась кадрами с мероприятия, на котором она присутствовала вместе со своим новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Они заняли первые ряды и с интересом комментировали происходящее.

Ксения Бородина отметила, что ее старшая дочь Маруся вышла на подиум без улыбки, так как организаторы попросили быть серьезными.

"Маруся — самая серьезная модель. Она говорит:"Нам сказали быть серьезными"", — сказала телеведущая.

Позже на подиум вышла младшая дочь телеведущей Теона, но уже не смогла сдержать улыбку, так как"мамины комментарии сбили ее с толку".

Поклонники блогерши заметили, что им с Николаем не стоило смущать девочек.

Ранее бывшая супруга Майкла Джексона поделилась интимной подробностью об их отношениях.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Неделя моды в Москве (англ. Moscow Fashion Week). Это событие в мире моды берёт своё начало с 1994 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.