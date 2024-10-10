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Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, как позаботилась о будущем своей дочери Анджелины.

Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Поклонники новоиспечённой альпинистки Виктории Бони отговаривают модель от нового похода в горы, так как она через 10 дней намерена покорять Эверест.

Подписчики призывают Викторию подумать о дочери, которая может остаться без матери, если в горах случится какой-либо несчастный случай.

Боня объяснила доброжелателям, что не намерена менять своих планов, несмотря на тревожные увещевания.

"Моя дочь учится в школе в Англии с проживанием. Я сделала всё, чтобы мой ребёнок сегодня учился в самой лучшей школе, чтобы она получала образование. Ей есть чем заняться, также как и мне", — объяснила звезда.

Она посоветовала оставить советчикам своё мнение при себе.

Уточнения

Джомолу́нгма , Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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