Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, как позаботилась о будущем своей дочери Анджелины.
Поклонники новоиспечённой альпинистки Виктории Бони отговаривают модель от нового похода в горы, так как она через 10 дней намерена покорять Эверест.
Подписчики призывают Викторию подумать о дочери, которая может остаться без матери, если в горах случится какой-либо несчастный случай.
Боня объяснила доброжелателям, что не намерена менять своих планов, несмотря на тревожные увещевания.
"Моя дочь учится в школе в Англии с проживанием. Я сделала всё, чтобы мой ребёнок сегодня учился в самой лучшей школе, чтобы она получала образование. Ей есть чем заняться, также как и мне", — объяснила звезда.
Она посоветовала оставить советчикам своё мнение при себе.
Джомолу́нгма , Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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