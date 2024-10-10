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Бывшая жена Майкла Джексона рассказала, что артист был девственником до их женитьбы

1:14
Шоу-бизнес » Зарубежный

Певица Лиза Мари Элвис в своих мемуарах поведала, как во время поездки в Лас-Вегас певец Майкл Джексон признался ей в любви. Она была ошеломлена его откровенностью, когда он сказал, что всё ещё не испытывал близости с женщинами.

Бывшая жена Майкла Джексона рассказала, что артист был девственником до их женитьбы
Фото: flickr.ru by Daniele Dalledonne from Trento, Italy, CC BY-SA 2.0

По словам Пресли, в начале их отношений Майкл Джексон не стал скрывать, что является девственником. До встречи с ней он целовался с актрисами Татум О'Нил и Брук Шилдс, но дальше этого не заходило. Также известно, что Мадонна пыталась сблизиться с ним, но безуспешно.

"Я была в ужасе от его признания в девственности, потому что не хотела совершить ошибку", — поделилась Пресли.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон узаконили свои отношения в 1994 году, когда ему было 35 лет, а ей — 25. Их совместная жизнь длилась чуть больше двух лет.

Певица, дочь Элвиса Пресли, ушла из жизни в январе 2023 года из-за остановки сердца, вызванной непроходимостью тонкого кишечника.

Ранее Кети Топурия впервые вышла в свет после третьих родов.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. 

Ли́за Мари́ Пре́сли (англ. Lisa Marie Presley, во втором замужестве — Пресли-Джексон (англ. Presley-Jackson); 1 февраля 1968, Мемфис, Теннесси, США — 12 января 2023, Калабасас, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская певица и автор песен.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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