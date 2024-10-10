12-летняя дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

12-летняя наследница певца Филиппа Киркорова решила, что на рекламу в её паблике пора повышать цену.

Фото: https://t.me/s/Kirkorova by Телеграм-канал Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman

Дочь короля российской эстрады Алла-Виктория знает себе цену. Девочка только начала развивать свою страничку в Telegram, но уже повышает цены на рекламные услуги.

В аккаунте подростка появилось объявление о том, что она поднимает свой ценник.

Алла-Виктория, которая сейчас с братом Мартином учится в Дубае, призвала подписчиков успеть заказать рекламу по старой цене, так как на следующей неделе прайс повышается. Цена на рекламу у девочки пока скромная — всего лишь 1500 рублей за пост.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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