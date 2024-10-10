Кети Топурия появилась на публике после третьих родов и пожаловалась на внешний вид: возраст даёт о себе знать

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Певица и солистка группы "A-Studio" Кети Топурия впервые после третьих родов появилась на публике. 8 октября она посетила премьеру мюзикла "Стоп, ночь".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Как пишет Woman. ru, артистка выбрала для выхода укороченный жакет, топ и облегающую юбку. В беседе с журналистами она призналась, что пока ещё недовольна своей фигурой.

"Вы знаете, я не считаю, что прекрасно выгляжу. У меня всё ещё есть лишние восемь килограммов, и они сбрасываются куда медленнее, чем раньше. Возраст даёт о себе знать", — сказала певица.

Кети Топурия родила третьего ребёнка — дочь Николь — 1 августа от бизнесмена Льва Деньгова. Также они воспитывают общего сына Адама. У артистки есть старшая дочь Оливия от первого брака.

Ранее Ричард Гир появился на публике с супругой, которая моложе его на 34 года.

Уточнения

Ке́ти Топу́рия (груз. ქეთა თოფურია, полное имя Кетева́н Андро́евна Топу́рия, груз. ქეთევან ანდრიას ასული თოფურია; род. 9 сентября 1986 года, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио».



A’Studio (также А-Студио) — советская, казахстанская и российская музыкальная группа.





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