Ричард Гир появился на публике с супругой, которая моложе него на 34 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Ричард Гир посетил кинофестиваль в Цюрихе вместе со своей супругой Алехандрой, которая на 34 года моложе его. Фотографии этой пары опубликовал журнал Just Jared.

Фото: flickr.ru by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, CC BY-SA 2.0

75-летний актёр и его 41-летняя жена посетили премьеру фильма "Мудрость счастья". На красной ковровой дорожке Гир был одет в чёрный брючный костюм, белую рубашку и туфли. Алехандра же выбрала молочное макси-платье без рукавов, украшенное пайетками.

У супругов есть двое общих детей — пятилетний Александр и четырёхлетний Джеймс. Также у Алехандры есть 11-летний сын Альберт от бизнесмена Говинда Фридланда.

Ричард Гир познакомился с Алехандрой Силвой, когда она ещё была замужем. Артист приехал по работе в отель, который принадлежал супругам. Позднее женщина рассталась с первым мужем и в 2018 году вышла замуж за актёра.

Ранее сообщалось, что в России был оштрафован Семён Трескунов* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949) — американский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми».





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