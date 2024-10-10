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Блиновская возмутилась, что её марафоны украли и продают за 5 тысяч рублей вместо 110 тысяч

0:52
Шоу-бизнес

"Королева марафонов" Елена Блиновская, находясь в СИЗО, обратилась в суд с жалобой на кражу её марафонов. Она требует привлечь к ответственности интернет-торговцев, которые продают её курсы по заниженной цене — 5 тысяч рублей вместо 110.

Блиновская возмутилась, что её марафоны украли и продают за 5 тысяч рублей вместо 110 тысяч
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Блогерша призывает ООО "Бегет" прекратить продажу девяти её курсов в 22 раза дешевле. Иск был подан в Мосгорсуд 2 октября. В заявлении упоминаются марафоны "Расширение финансового сознания", "Отношения", "Исполнение желаний перед Новым годом — 2020", "Идеальная мама — счастливая мама", "Секретный бонус", тренинг "Стань и получишь" и курс "Предназначение".

Однако иск был возвращён, так как он не относится к юрисдикции данного суда.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель. С апреля 2023 года проходит обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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