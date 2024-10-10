Богомолов рассказал о тайных встречах с замужней Собчак и разговорах под одеялом

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Константин Богомолов рассказал, что его отношения с Ксенией Собчак начались в 2018 году. В то время журналистка была замужем за Максимом Виторганом, и им приходилось общаться тайно.

Фото: YouTube канал khlyustov films by Скриншот видео YouTube канала khlyustov films, PDM

Ксения лежала в детокс-клинике и могла звонить Константину прямо из палаты, укрывшись одеялом. Однако этого оказалось достаточно, чтобы он влюбился в неё без памяти.

Режиссёр утверждает, что он расстался со своей предыдущей избранницей Дарьей Мороз вовсе не из-за Ксении. Более того, через несколько месяцев после начала виртуального общения они серьёзно поссорились. Собчак заблокировала его из-за спора о книге.

Богомолову удалось "достучаться" до любимой только через несколько дней. С тех пор они не расстаются.

По словам Богомолова, жена называет его котом, а он её - Масей. Каждый день они начинают с нежных объяснений в любви. Кроме того, режиссёр признался, что он очень ревнив, поэтому звонит ей ежечасно и проверяет, не появился ли у неё кто-то другой. Константин всерьёз боится, что однажды Ксения решит, что он её не достоин.

Тем временем сама Собчак удивляет любимого супруга самыми безумными поступками. Однажды она развернула автобус, полный людей, чтобы он мог забрать забытый ноутбук.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, киноактёр, режиссёр театра и кино, поэт и клипмейкер.



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