Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда для ума: как одно и более яйца в день меняет работу мозга
Исследование: что на самом деле нужно для идеального отпуска
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Что нужно насыпать вокруг кустов клубники
Лава как коктейль: почему все вулканы Земли могут быть связаны
Идеальная золотистая корочка и сочная начинка: готовим креветки по-профессиональному
Шестёркин делает историю: первый шат-аут для Нью-Йорк Рейнджерс в стартовом матче XXI века
Невидимая Планета Девять: обнаружим ли мы её когда-нибудь
Как сделать приподнятую грядку: советы опытных садоводов

Богомолов рассказал о тайных встречах с замужней Собчак и разговорах под одеялом

1:27
Шоу-бизнес

Константин Богомолов рассказал, что его отношения с Ксенией Собчак начались в 2018 году. В то время журналистка была замужем за Максимом Виторганом, и им приходилось общаться тайно.

Богомолов рассказал о тайных встречах с замужней Собчак и разговорах под одеялом
Фото: YouTube канал khlyustov films by Скриншот видео YouTube канала khlyustov films, PDM

Ксения лежала в детокс-клинике и могла звонить Константину прямо из палаты, укрывшись одеялом. Однако этого оказалось достаточно, чтобы он влюбился в неё без памяти.

Режиссёр утверждает, что он расстался со своей предыдущей избранницей Дарьей Мороз вовсе не из-за Ксении. Более того, через несколько месяцев после начала виртуального общения они серьёзно поссорились. Собчак заблокировала его из-за спора о книге.

Богомолову удалось "достучаться" до любимой только через несколько дней. С тех пор они не расстаются.

По словам Богомолова, жена называет его котом, а он её - Масей. Каждый день они начинают с нежных объяснений в любви. Кроме того, режиссёр признался, что он очень ревнив, поэтому звонит ей ежечасно и проверяет, не появился ли у неё кто-то другой. Константин всерьёз боится, что однажды Ксения решит, что он её не достоин.

Тем временем сама Собчак удивляет любимого супруга самыми безумными поступками. Однажды она развернула автобус, полный людей, чтобы он мог забрать забытый ноутбук.

 

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, киноактёр, режиссёр театра и кино, поэт и клипмейкер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Шестёркин делает историю: первый шат-аут для Нью-Йорк Рейнджерс в стартовом матче XXI века
Невидимая Планета Девять: обнаружим ли мы её когда-нибудь
Как сделать приподнятую грядку: советы опытных садоводов
Якутия укрепит газовую отрасль России новыми месторождениями
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба
Японские электромобили лидируют в России: как меняется рынок в 2024 году
Врач раскрывает: четыре продукта, способствующие росту сахара и накоплению жира
Как черный рис помогает снизить холестерин и улучшить здоровье
Певица Седокова пригрозила судом блогерше за слова о любовнике-бизнесмене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.