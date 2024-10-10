Певица Седокова пригрозила судом блогерше за слова о любовнике-бизнесмене

Певица Анна Седокова в своём аккаунте в Instagram* возмутилась слухами о её любовнике-бизнесмене.
Кроме того, исполнительница отметила, что в материалах некоторых СМИ упоминается имя блогерши, которая якобы помогла ей стать богатой. Анна Седокова пригрозила ей, а также порталам, опубликовавшим ложные сведения, судами.
"Итак, уже вторые сутки мне присылают желтушную новость с больших ресурсов, что у меня, оказывается, есть бизнесмен-любовник! И в конце этой новости упоминается имя некоей дамы-инфобизнесменши, которая "помогла мне заработать денег", которую я не знаю и знать не хочу! Дамочка, вы вообще не на ту напали. Я себя в обиду не дам", — заявила певица.
Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Седокова пожаловалась на трудное детство.
* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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