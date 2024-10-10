Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певец Егор Крид получает до 3,5 миллиона рублей за концерт. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, Александр Коновалов, CC BY-SA 4.0

По словам продюсера, гонорар исполнителя зависит от мероприятия и места его проведения.

"Гонорары Егора Крида колеблются от 1,8 миллиона до 3,5 миллиона рублей в зависимости от города, от мероприятия, от уровня мероприятия. То есть это не конечная цифра. Гонорар может колебаться в этих цифрах", — сообщил Сергей Дворцов.

Он добавил, что в райдере Егора Крида есть зеркало и алкоголь, а также другие пункты.

"По райдеру всё, как обычно. Он, кстати, выпивает, это нормально, поэтому алкоголь присутствует, зеркало, там ничего такого. У многих схожий райдер: холодные и горячие закуски, обязательно зеркало, VIP-трансфер, то есть, ну вот какого-то такого формата", — рассказал продюсер.

Ранее Pravda.Ru писала, что певец Стас Михайлов повысил гонорар за выступления.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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