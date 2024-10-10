Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировал с помощью трёх фотографий изменения во внешности американской модели Беллы Хадид.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

В день рождения звезды мировых подиумов Беллы Хадид Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале три фотографии модели, которые датируются 2011, 2014 и 2018 годами.

Журналистка отметила, что Белла Хадид постоянно подвергается нападкам по поводу фигуры и внешности, однако она остаётся одной из самых востребованных моделей мира.

"Конечно, есть и история с ринопластикой Беллы, но для меня это лишь про то, что мы можем меняться и быть разными, ведь это — наше право. Да и Белле очень идёт", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак призвала следовать примеру Хадид и учиться себя любить.

Уточнения

Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира.



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