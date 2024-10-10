Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
OpenAI станет общественно-полезной корпорацией
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя
Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
В США задержан россиянин с опасными бомбами
Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний

Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид

0:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировал с помощью трёх фотографий изменения во внешности американской модели Беллы Хадид.

Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

В день рождения звезды мировых подиумов Беллы Хадид Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале три фотографии модели, которые датируются 2011, 2014 и 2018 годами.

Журналистка отметила, что Белла Хадид постоянно подвергается нападкам по поводу фигуры и внешности, однако она остаётся одной из самых востребованных моделей мира.

"Конечно, есть и история с ринопластикой Беллы, но для меня это лишь про то, что мы можем меняться и быть разными, ведь это — наше право. Да и Белле очень идёт", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак призвала следовать примеру Хадид и учиться себя любить.

Уточнения

Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Авто
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться Аудио 
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Еда и рецепты
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид
Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя
Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
В США задержан россиянин с опасными бомбами
Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний
России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.