Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид

Ксения Собчак продемонстрировал с помощью трёх фотографий изменения во внешности американской модели Беллы Хадид.
В день рождения звезды мировых подиумов Беллы Хадид Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале три фотографии модели, которые датируются 2011, 2014 и 2018 годами.
Журналистка отметила, что Белла Хадид постоянно подвергается нападкам по поводу фигуры и внешности, однако она остаётся одной из самых востребованных моделей мира.
"Конечно, есть и история с ринопластикой Беллы, но для меня это лишь про то, что мы можем меняться и быть разными, ведь это — наше право. Да и Белле очень идёт", — выразила своё мнение Ксения.
Собчак призвала следовать примеру Хадид и учиться себя любить.
Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира.
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