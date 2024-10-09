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Любовь Успенская отменила ближайшие концерты после исчезновения дочери

0:42
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская сообщила об отмене своих запланированных выступлений после того, как пропала её дочь Татьяна Плаксина.

Любовь Успенская отменила ближайшие концерты после исчезновения дочери
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской, PDM

В социальный сетях Любови Успенской появилось объявление от лица концертного директора королевы русского шансона. В нём сообщалось, что все ближайшие концерты 70-летней певицы переносятся на весну следующего года.

"Считаю, что певице нужно восстановиться после недавних событий, произошедших в её семье", — гласит пояснение.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину отыскали в Израиле. Наследница звезды уже вернулась в Россию.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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