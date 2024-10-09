Телеведущая Екатерина Андреева перевоплотилась в японскую гейшу

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая новостей Екатерина Андреева примерила на себя роль японской гейши в кимоно.

Фото: https://www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official by Инстаграм Екатерины Андреевой is licensed under public doman

Екатерина Андреева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она семенит мелкими шагами, наряженная в японскую национальную одежду кимоно.

"Настоящая гейша", — гласит комментарий за кадром.

58-летняя телеведущая признала, что непросто было замотаться в кимоно и прошагать с бантом на спине на деревянной обуви.

"Бант согнуться не даёт. Походка маленькими шажочками. Но всё вместе это оказалось очень милым и женственным", — поделилась своими впечатлениями Андреева.

Она отметила, что в такой одежде не получится прошагать походкой от бедра как в фильме "Служебный роман".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Андреева Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.



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