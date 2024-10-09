Телеведущая Екатерина Андреева перевоплотилась в японскую гейшу

Ведущая новостей Екатерина Андреева примерила на себя роль японской гейши в кимоно.
Екатерина Андреева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она семенит мелкими шагами, наряженная в японскую национальную одежду кимоно.
"Настоящая гейша", — гласит комментарий за кадром.
58-летняя телеведущая признала, что непросто было замотаться в кимоно и прошагать с бантом на спине на деревянной обуви.
"Бант согнуться не даёт. Походка маленькими шажочками. Но всё вместе это оказалось очень милым и женственным", — поделилась своими впечатлениями Андреева.
Она отметила, что в такой одежде не получится прошагать походкой от бедра как в фильме "Служебный роман".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Андреева Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.