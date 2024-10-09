Звезда Великолепного века в Санкт-Петербурге

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Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по сериалу "Великолепный век", посетил выставку художника Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Фото: Instagram by burakozcivit

Сафронов сам провел Озчивита по экспозиции в Петропавловской крепости. Его сын, Лука Сафронов-Затравкин, удивил актёра своей игрой на фортепиано.

После выставки Бурак встретился с фанатами и поделился своими планами насчёт выступлений в России. В сентябре он начал гастроли по стране, а 24 сентября выступил в Сочи.

Ранее сообщалось, что концерт Озчивита в Москве, который был запланирован на 10 октября, перенесли на 10 февраля. Теперь москвичи смогут увидеть его в Государственном Кремлёвском дворце.

Актёр уже бывал в России в феврале 2024 года, где исполнил песню "Калинка-Малинка" на киноконцерте в Москве и выразил желание участвовать в совместных проектах с Россией.

Уточнения

Бура́к Озчиви́т (тур. Burak Özçivit, род. 24 декабря 1984, Стамбул) — турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век» (2011—2013), «Королёк — птичка певчая» (2013—2014), «Чёрная любовь» (2015—2017) и «Основание: Осман» (2019—).





«Великолепный век» (тур. Muhteşem Yüzyıl) — турецкий остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина.



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