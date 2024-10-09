Нагиев жёстко замотивировал публику на своём марафоне: не нужно выходить из зоны комфорта

Актёр Дмитрий Нагиев объяснил слушателям своего марафона, как стать успешным.
В Сети появились разогревы марафона звезды сериала "Физрук" Дмитрия Нагиева.
Ставший коучем Дмитрий Нагиев жёстко общается со своей аудиторией, купившей его курсы.
"Если ты дебил, находишься ты в зоне комфорта или не в зоне, ты дебил. Если ты умный, тонкий, глубокий, человек со вкусом, в зоне или не в зоне, ты останешься человеком со вкусом", — сказал актёр, который анонсировал свои курсы в Дубае.
Он посоветовал не стремится выходить из зоны комфорта. Помогает артисту вести марафон его сын Кирилл Нагиев, который находится в топе-3 в рейтинге самых успешных актеров в возрасте до 35 лет.
Нагиев обещает своим слушателям за сумму от четверти до полумиллиона рублей расширить масштаб личности, создать новый заряд энергии и стать готовым к новым вызовам.
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