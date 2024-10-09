Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых женщин России: вижу задатки в молодняке

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, каких российских знаменитостей она считает воплощением женской красоты.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой, PDM

Алёна Водонаева отметила, что считает Валю Карнавал и Юлию Гаврилину милыми девочками, не более.

Настоящими красавицами, по мнению звезды телестройки, являются знаменитости РФ Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Анна Седокова, Виктория Боня.

Из молодых звёзд Водонаева выделила Дилару Зиннатулину, Анну Акулич, Адель Вейгель.

"Для меня красота, это ещё и рост", — объяснила Алёна в интервью Наташе Гасанхавой.

Водонаева отметила, что знает как девушка будет выглядеть после 30 лет, так как видит "задатки в молодняке".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериале «Универ".



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