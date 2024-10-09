Алёна Водонаева заявила, что её поцеловал Господь: не все дети красивые

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева уверена, что её Бог наделил красотой, но не всем так повезло.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева объяснила, что кто-то рождается красивым, а кто-то страшненьким. Она призвала не лицемерить и не отрицать тот факт, что внешние данные у всех изначально разные.

"Не все дети красивые! Что вы гоните-то", — сказала знаменитость в интервью Наташе Гасанхавой.

При этом Водонаева отметила, что её и её родителей поцеловал Господь, наделив красотой.

Ранее Алёна Водонаева раскритиковала тех людей, которые в молодом возрасте страдают ожирением.

Она отметила, что отрицательно относится к бодипозитиву, так как сторонники этого понятия, по мнению звезды телестройки, просто себя запустили, занимаясь неконтролируемым потреблением пиши и алкогольных напитков.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



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