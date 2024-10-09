Стала известна причина расставания Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Выяснилось, почему разводятся режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
По информации издания "КП", режиссёр не хочет разводиться с женой и старается сохранить свой брак. По этому поводу Бондарчук якобы впал в депрессию.
Источник издания заявлет, что Фёдор Бондарчук хранил верность Паулине Андреевой, так как любит жену.
"Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять", — гласит информация СМИ.
Стало известно, что Паулина Андреева с весны этого года живёт с сыном в Санкт-Петербурге, а Фёдор Бондарчук находится в Москве, иногда навещая своего маленького наследника.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм».
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер. Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).
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