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Стала известна причина расставания Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

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Шоу-бизнес

Выяснилось, почему разводятся режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Стала известна причина расставания Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Фото: https://vk.com/paulinaofficial by ВК-аккаунт Паулины Андреевой is licensed under public doman

По информации издания "КП", режиссёр не хочет разводиться с женой и старается сохранить свой брак. По этому поводу Бондарчук якобы впал в депрессию.

Источник издания заявлет, что Фёдор Бондарчук хранил верность Паулине Андреевой, так как любит жену.

"Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять", — гласит информация СМИ.

Стало известно, что Паулина Андреева с весны этого года живёт с сыном в Санкт-Петербурге, а Фёдор Бондарчук находится в Москве, иногда навещая своего маленького наследника.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». 
 

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер. Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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