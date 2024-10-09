Виктория Боня устроила пикантную фотосессию на Мальдивах: я заслужила

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Спустившаяся с гор звезда "Дома-2" Виктория Боня побаловала себя пляжным отдыхом.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня, которая недавно покорила горную вершину Манаслу отправилась отдыхать на Мальдивы.

Модель поделилась снимками в "Инстаграме"* в купальнике с акцентом на пятую точку.

"Девочки, ничего не знаю. Я заслужила притащить свою пятую точку на пляж", — написала знаменитость под кадрами.

Боня объяснила, что у неё есть только 10 дней, чтобы набраться сил перед новым восхождением в горы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



Манаслу (также Кутанг, непальск. मनास्लु) — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал.



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