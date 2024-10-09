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Анна Семенович рассказала, как поборола свой трудоголизм: лежала почти сутки

Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович объяснила, как справилась со своим желанием работать без выходных круглые сутки.

Анна Семенович рассказала, как поборола свой трудоголизм: лежала почти сутки
Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich by Инстаграм Анны Семенович is licensed under public doman

Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что трудоголизм — это попытка сбежать от реальности в работу. Она призналась, что сама была такой "железной леди", которая работала 24/7.

"Однажды я проснулась утром и поняла, что очень сильно устала и просто не могу встать с постели! В этот день я отменила все свои дела и просто лежала под одеялом и спала почти сутки", — написала певица в "Инстаграме"*.

После этого случая Семенович, по её признанию, научилась отдыхать. Она рассказала, что завтра отправляется в мини отпуск в "очень интересное место".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).Дети, есть сын Ваня Стар.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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