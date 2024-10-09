Алёна Водонаева раскритиковала бодипозитив: никто не обязан тебя любить жирной

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему не принимает людей, страдающих ожирением.
Алёна Водонаева в интервью Наташе Гасанхавой выразила своё негативное отношение к бодипозитиву.
"Сейчас я жрать начну и буду говорить "любите меня такой. "Никто не обязан тебя любить жирной!" — выразила своё мнение модель.
Водонаева считает, что бодипозитив может быть оправдан в социальной рекламе, когда женщина, например, рассказывает о борьбе с растяжками после родов.
Звезда не понимает, как в молодом возрасте можно себя довести до ожирения.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
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