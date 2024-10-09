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Настя Ивлеева заявила, что команда Владимира Соловьёва предлагала ей сотрудничать

Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева рассказала, какие неожиданные предложения о сотрудничестве от известных людей она получала после скандала с "голой вечеринкой".

Настя Ивлеева заявила, что команда Владимира Соловьёва предлагала ей сотрудничать
Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева пожаловалась на то, что многие её коллеги, с которыми она раньше вела проекты, отвернулись от неё после того, как она ушла в вынужденный творческий отпуск.

При этом звезда Интернета ответила, что с ней связывались другие люди с предложением о сотрудничестве.

"За время моего творческого отпуска ко мне обращались представители разных команд, холдингов, компаний. В том числе Ксения Анатольевна, представители проекта СоловьевLive, Кристины Потупчик и др", — написала Ивлеева в своём Telegram-канале.

Ксения Собчак, которая увидела своё имя в перечислениях через запятую с Владимиром Соловьёвым, поспешила объяснить, что выражала Ивлеевой поддержку, так как знает, какого это, когда от тебя все отворачиваются в сложный период в жизни.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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