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Вдову главы КВН Александра Маслякова наказали за злоупотребление

0:49
Шоу-бизнес

Таганский суд Москвы вынес решение о наказании вдовы президента КВН Александра Маслякова.

Вдову главы КВН Александра Маслякова наказали за злоупотребление
Фото: https://t.me/kvnofficial/44712 by Телеграм-канал Александра Маслякова, PDM

Вдову Маслякова Светлану Маслякову признали виновной в трансляции иностранных агентов без специальной маркировки на канале "КВН ТВ".

Ранее сообщалось, что некий молодой человек осквернил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает argumenti.ru, приговор вдове вынесли по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Женщине назначили штраф в размере четыре тысячи рублей.

Светлана Маслякова выступает главным редактором телеканала уже 8 лет. После кончины Александра Маслякова вдова унаследовала от покойного мужа развлекательную медиа-империю КВН.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Масляко́в (род. 28 апреля 1980, Москва, СССР), также известен как Александр Масляков-младший, — российский телеведущий. Ведущий Премьер-лиги (2003—2020), Первой лиги и проекта «Вне игры». Генеральный директор ООО «Творческое телевизионное объединение „АМиК“». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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