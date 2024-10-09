Прохор Шаляпин доказал, что может полюбить человека без денег

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим бескорыстием и способностью любить материально несостоятельных людей.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин, который не скрывает свою любовь к материальный ценностям, и открыто заявляет об общении с пожилыми женщинами за деньги, ответил на вопрос о способности к бескорыстной любви.

"Ты можешь полюбить человека, который не богат?" — спросила выпускника "Фабрики звёзд" певица Наталья Штурм. "Конечно, я же люблю сам себя", — сказал Прохор и рассмеялся.

Поклонники ценят Шаляпина за откровенность и за то, что он не лицемерит перед публикой.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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